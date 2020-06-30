Adana'da eşi ve 2 akrabasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Öneker, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öneker'e yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan G.T. ve B.T'nin de geldiği duruşmaya, diğer sanık E.Ç. katılmadı.
Sanık Öneker, savunmasında, eşiyle boşanma aşamasında olduklarını ileri sürdü.
"Biriyle görüştüğünü öğrendiğim eşime, 'Bu adam için mi yuvamızı yıkıyorsun?' diye sordum." diyen Öneker, "Bunun üzerine tartışma başladı. Bana hakaret ettiler ve evde üzerime bir şeyler atmaya başladılar. Sonrasını hatırlamıyorum, silahla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Kendimde değildim." ifadelerini kullandı.
G.T. ve B.T. ise haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Öneker'e, "eşini öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "baldızı ve kayınbiraderini öldürmekten" 2 kez müebbet, "kayınvalidesini yaralama ve ruhsatsız tabanca bulundurma" suçlarından da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Tutuksuz sanık B.T. de "suçluyu kayırma" gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.
Mehmet Öneker, kendisinden ayrılmak istediği iddia edilen eşi Ayla Öneker (39) ile görüşmek için 7 Nisan 2019'da kayınvalidesi Hacer İrketi'nin (80) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine gitmiş, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Silahla vurulan Ayla Öneker, ablası Reyhan İrketi (51) ve ağabeyi Bahri İrketi (55) hayatını kaybetmiş, Hacer İrketi yaralanmıştı. Kaçan zanlı Mehmet Öneker yakalanmıştı.
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