Türkiye birkaç gündür kuvvetli yağış ve soğuklardan geçiyor. Ülkenin dört bir yanı olumsuz hava koşullarının altına kalırken, birçok şehrin Valiliklerinden gelen arka arkaya açıklamalar doğrultusunda okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, 25 Kasım Pazartesi, 2024 Adana'da okullar tatil mi, ders var mı? İşte, detaylar...