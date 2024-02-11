Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Meryem E. (41) yönetimindeki otomobil, Durmuşlu Mahallesi Kozan Baraj Köprüsü üzerinde Mert Can K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Meryem E. ile diğer araçta bulunan Okan O. (31) yaralandı.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.