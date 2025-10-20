Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 3 bin 500 kişilik CTE İKM sonuçları nasıl öğrenilir?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM sonuçları nasıl öğrenilir?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara alım için başvuruları 1-15 Ağustos arasında aldı. Toplamda 3 bin 500 personelin istihdam edileceği alımlar için İKM sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonucunda 3 bin 500 personelin alımına dair detaylar netleşecek. İKM (İnfaz Koruma Memuru) alımlarına başvuranlar sonuçları beklerken, sözleşmeli zabıt katibi alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

        • 2

          ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Alımlar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel istihdam edilecek.

        • 3

          ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

          Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları için de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alım sonuçlarının ekim ayında önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

          ADALET BAKANLIĞI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Habertürk Anasayfa