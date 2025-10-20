ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Alımlar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel istihdam edilecek.