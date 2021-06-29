Adalet Bakanı Gül'den, Elmalı davasına ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.

Korkunç olayda tutuklu sanıklar, anne ile üvey baba, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti. Karar, toplumun birçok kesiminde infial yaratmıştı.