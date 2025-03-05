Acun Ilıcalı: Adım adım yükseliyoruz!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, zorlu karşılaşmada takıma ve teknik ekibe güvendiklerini belirtti.

Sarı-lacivertlilerin maç öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanı yerinde takip eden Ilıcalı, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Elemelerde en zorlu gruptan çıktıklarını hatırlatan Ilıcalı, "Çok zor maçlar oynadık, UEFA kurallarından dolayı eksik kadrolarla oynadık. Sakat olan oyuncuların yerini dolduramadığımız dönemler oldu. Genç takım oyuncularıyla çıktığımız deplasmanlar oldu. Kulübede 5 genç oyuncumuzun olduğu maçlar oldu. Bunların hepsini aştık. İkinci tura çıktık, bu turda tam anlamıyla gücümüzü gösterdik. Orada da transfer yapabilmiş olmanın avantajı var. Anderlecht'i eledik. Yine zorlu bir rakip, Glasgow Rangers. Hocamıza inanıyoruz, çocuklarımıza inanıyoruz. Takımın havasını görüyorsunuz. Adım adım yükseliyoruz. Heyecanla yarını bekliyoruz ama Avrupa kupalarında hiçbir maçın ne garantisi var ne de birçok maçın favorisi var. O yüzden ben çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mourinho'nun Süper Lig'de yeni sisteminin meyvelerini almaya başladığını aktaran Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Süper Lig için söyleyebileceğimiz tek bir şey var. En başından beri planladığımız gibi yeni bir teknik direktörün, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldiği çok iyi bir kadronun oluşturulduğu sezon başladı. Sezon başlarken her yeni hocanın yaşayabileceği zorlukları, takıma alışma süreci olsun hocamız da gördüğünüz gibi takımı önce tanıyıp, sonra bir sistem geliştirip o sistem üzerinde sonunda meyvelerini almaya başladı. Biz kendisine hep güvendiğimizi söyledik. En ağır eleştiriler varken bile hocamıza hep başkanımız başta olmak üzere 'arkandayız' dedik. Ben de kendisiyle her gün beraberim. Futbol önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Bence bütün başarının sırrı bu. Fenerbahçe'nin şu anda yaptığı da bu. Doğru projeyle, doğru hocayla devam ediyoruz. Ocak ayında eksikleri tamamladık. İyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce UEFA Avrupa Ligi'nde sonra ligde yolumuza devam edeceğiz. Güzel günler yaşıyoruz."

REKLAM "YABANCI VAR GELMESİ TÜRK FUTBOLUNUN KIRILMA NOKTASIYDI" Psikolojinin futboldaki önemine değinen Ilıcalı, "Psikolojimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Takım içerisinde tam bir birleşme var. Son haftalarda taraftarımızı övdüm ve fazlasını hak ediyorlar. Camia olarak psikolojimiz gayet iyi. Yabancı VAR gelmesi Türk futbolun kırılma noktasıydı. Yabancı VAR geldikten sonra ivmenin bize doğru döndüğünü görüyoruz. İlk yaptığımız şey futbola adaletin getirilmesiydi, bunun için çok çabaladık. Sonra diğer kulüplerimiz de aynı şekilde destek verdiler. Sorunları onlar da gördü. Türkiye'de artık bir şeyler değişiyor. Eskisi gibi 'şu maça bu hakemi atayım' devirleri bitti." değerlendirmesinde bulundu. Gelecek günlerde açıklama yapacağının altını çizen Ilıcalı, şunları kaydetti: "Gerçekten güzel şeyler oluyor. Türk futbolun adaletin tecelli ettiğini her geçen gün daha iyi görüyorum. Derbi maçında da aynı şekilde. Bu değişkenlikler, 'hangi ruh halindeydim, nasıl verdim bu penaltıyı? Kendimde değildimler'den artık daha güzel günlere geldik. O açıdan da umutluyuz. Camia olarak heyecanlıyız. 3 kulvarda da devam ediyoruz. Kadromuza inanıyoruz. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Avrupa'da tek Türk takımı olmamız bir yandan sevindiriyor, bir yandan üzüyor. Avrupa'da tek takım olmak çok önemli evet ama niye birkaç takımımız daha olmasaydı? İyi, güçlü takımlarımız var. Hayalimiz birçok takımımızın buralarda olması. Bu turda da güçlü rakiple oynayacağız ama iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin arkamızda olduğunu hissediyoruz. İnşallah Türk futbolu için de önemli başarıları elde ederiz. Bu tur bizim için hedef değil, sadece bir engel." Acun Ilıcalı, yabancı hakem yönetiminden sonra Türk hakemlerin performansına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Yerli hakemler olabilir, dönem dönem olmuştur birçok ülkede uygulaması var. Yerli hakemlere acayip anlam verip hatalarının acısını çekmeye gerek yok. Dünyanın iyi hakemlerinin gelip maç yönetmesi, VAR'da olması lazım. Böyle olduğunda adaletin geleceğini düşünüyoruz. Aklı başında olan, adalet isteyen herkesin ön planda yabancı hakemlerle sahaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Maribor'da benim takımım var diye oradan hakem gelmesinde o hassasiyeti gösterenler Fenerbahçeli veya Galatasaraylı hakemlerin maç yönetmesinde niye bu kadar rahatlar. Fenerbahçeli bir hakem maç yönetmiş, yönetmesin. Sanki biz yönetsinler diyoruz. Yönetmesin istemiyoruz, Galatasaraylı hakem de istemiyoruz."