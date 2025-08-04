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        Haberler Gündem Güncel Açlıktan ve susuzluktan öldüler! | Son dakika haberleri

        Açlıktan ve susuzluktan öldüler!

        Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde bulunan bazı hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne dair iddialar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 00:03 Güncelleme: 04.08.2025 - 00:03
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        Açlıktan ve susuzluktan öldüler!
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        Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde bulunan bazı hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne dair iddialara ve görüntülere yer verildiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu görüntüler ve iddialarla ilgili olarak ivedilikle idari inceleme başlatıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "İnceleme kapsamında ilgili birimlerce yerinde araştırma yapılmakta olup, ihmali veya kusuru bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli idari işlemler titizlikle yürütülecektir. Hayvan haklarının korunması ve tüm canlıların yaşam hakkının güvence altına alınması devletimizin temel sorumlulukları arasındadır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi adına kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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