Hepimizin başına gelen mide guruldaması, genellikle açlıkla ilişkilendirilse de, aslında sindirim sistemimizin doğal bir parçasıdır. Yemek yemediğimizde, mide ve bağırsaklar kasılırken gaz ve sıvılar yer değiştirir, bu da guruldama seslerine neden olur. Ancak bazı durumlarda bu sesler, altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir ve dikkat edilmesi gerekebilir. İşte önemli noktalar!