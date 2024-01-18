Acil durum rehberi: Beklenmedik anlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri

Bazen mobilyalarınızın ayakları sallanmaya başlar ve insanlar genellikle sabitlemek için o bölgeye kağıt koyarlar. Bunun yerine bir bozuk para koyabilirsiniz, kağıt yırtılabileceğinden ve madeni paralar sağlam olduğundan bu çözüm daha güvenilir olabilir.