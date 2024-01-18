Acil durum rehberi: Beklenmedik anlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri
Zor durumlar karşısında anında çözüm bulmak kolay olmayabilir. Beklenmedik anlarda hayat kurtaran pratik hilelerle donanmış olmak, sakin kalmak ve etkili çözümler üretebilmek, hayatta kalma becerilerini geliştirmenin anahtarı olabilir. İşte, sizin için sürpriz durumlarla karşılaştığınızda hayat kurtaran bazı pratik hileler...
- 1
Bazı hayat tüyoları, günlük yaşantıda zorlandığımız veya uğraşmak istemediğimiz şeyler için kısayol oluşturabilir ve bu fikirler o anda aklımıza gelmeyebilir. İşte, zor veya beklenmedik durumlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri...
- 2
Bazen mobilyalarınızın ayakları sallanmaya başlar ve insanlar genellikle sabitlemek için o bölgeye kağıt koyarlar. Bunun yerine bir bozuk para koyabilirsiniz, kağıt yırtılabileceğinden ve madeni paralar sağlam olduğundan bu çözüm daha güvenilir olabilir.
- 3
Çamaşır makinesinde çamaşırların kırışmasını önlemek için içine buz küpleri ekleyebilirsiniz, bu yöntemle buhar kırışıklıkları yumuşatacak ve kumaş daha az buruşuk görünecektir ancak çok kalın kumaşlarda işe yaramayabilir, çarşaf gibi ince kumaşlarda kullanabilirsiniz.
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- 4
Yemek pişirirken kaymasını önlemek için kesme tahtasının üzerine lastik bantlar koyabilirsiniz.
- 5
Yırtılmış bir sinekliği ojeyle onarabilirsiniz, böylece sırf küçük bir delik var diye yenisini almak zorunda kalmazsınız.
- 6
Yiyecekleri daha hızlı soğutmak için pişirmeden önce tabakları dondurucuya koyabilirsiniz ancak tabaklarınızı çatlatmamak için buzluğa girebilecek türden olduğundan emin olmalısınız.
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- 7
Diş fırçanızı koyacağınız bir bardak yoksa ve lavabonuz kirliyse sıradan bir mandal kullanabilirsiniz.
- 8
Spor ayakkabıları çabuk kirlenen eşyalardır ve bazı uzmanlar, ayakkabıları yıkarken birkaç eski havluyu da çamaşır makinesine koymanın daha iyi olacağını düşünüyor. Bu sayede makinede yeterince eşya olacak ve ayakkabılar sürekli cama çarpmayacaktır ancak beyaz spor ayakkabı yıkıyorsanız beyazları boyamayacak renkte kumaşlar kullanmalısınız.
- 9
Birbirine karışan kabloları her seferinde çözmek sinir bozucu bir hale gelebilir bu yüzden kabloları tuvalet kağıdı rulolarında saklayabilirsiniz, bu sayede kablolar karışmayacaktır.
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- 10
Yağlı fırın tepsileriyle uğraşmak yorucu bir hale geldiğinde bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- 11
Kapınızın kilitlenmesini istemiyorsanız sıradan bir lastik bant kullanarak bu durumdan kurtulabilirsiniz.
- 12
Duvara bir şey yapıştırdığınızda tutkal veya yapıştırıcı izi kalabilir ve bu izleri çıkartması kolay değildir, kurtulmak için iz kalan bölgeye bebek yağı sürerek pamuk yardımıyla çıkartabilirsiniz.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side
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