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Açık Provizyon Tanımı:

Açık provizyon kelimesini anlamı; banka kartı veya kredi kartı ile yapılan herhangi bir alışveriş sonrası ödeme yapılırken, kartınıza ait provizyonlar ortaya çıkar. Ödeme olması için onay bekleyen işlemlere (provizyondaki işlemler) veya açık provizyon işlemleri denir.

Provizyon Nedir TDK:

Bir çekin para olarak karşılığı şeklinde tanımlanır.

Açık Provizyon Örnek Anlatımı:

Açık provizyondaki beklenen onayların nasıl bir onay olduğu ve bir işlemin onay beklediği merak edilmektedir. Ancak bu durum iki şekilde olabilir;

Yaptığınız herhangi bir ödeme işlemini kartınıza ait bir pos makinesi ile yaptıysanız, bu durumda kapama mesajı göndermemiş bir pos cihazı kullanmışsınızdır.

Başka bir durum da yaptığınız herhangi bir ödeme işlemini kullandığınız kartınızın bankasına uymayan veya kartınızın bankasına ait olmayan bir başka banka pos cihazı ile yaptıysanız, o banka da muhtemel olarak kapama mesajı göndermemiştir.

Şöyle ki yaptığınız kredi kartı ödeme işlemleri için karşı taraf olan ilgili yerden veya ilgili kaynaktan kapama mesajı veya bildirimi gelmediği zaman boyunca onay beklediğinden işleminiz açık provizyonda bekler.

Bu gibi durumlar yaşadığında bir hafta yani 7 gün kadar bir süre geçerse bu işlemler provizyondan düşer. Artık nasıl bir ödeme bekliyorsanız; kart limiti açılması, eğer bir geri ödeme bekliyorsanız o ödenek, kredi kartınız ile yaptığınız bir ödemeyi daha sonra iptal ettiyseniz o geri ödeme veya yaptığınız o işlemlerden kazandığınız herhangi bir puan da varsa, bunların hepsi geri alınır.

Açık provizyonda ki işlemlerin finansal değer kazanmazlar, şöyle ki kart işlemlerinin dönem içine girmeden bekletildiği işlemler olduğu için onay beklerler.

Açık Provizyon Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

İptal ettiğim bir ödeme için açık provizyonda bekleyen ödemeyi bir hafta beklemek moralimi bozuyor.

Ödeme yaparken kazandığım puanları beklemek için yaptığım işlemin açık provizyondan düşmesini bekliyorum.