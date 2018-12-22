"HAKAN AİLE DOSTUMUZ"

Sahne Maslak’ın işletmeciliğini yapan Asena Atalay, oyunu izleyenler arasında yer aldı. Gazeteci Ahmet Hakan ile aşk yaşadığı konuşulan Asena Atalay, bunun sorulması üzerine “Hakan aile dostumuz. Kendisini çok seviyoruz. Hiç bu konuları konuşmadık bile. O aramayınca (Ahmet Hakan) ben de aramadım. Çok komik geldi.” diye konuştu.