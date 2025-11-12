Habertürk
        Acı kaza! Minik Derman'a minibüs çarptı | Son dakika haberleri

        Acı kaza! Minik Derman'a minibüs çarptı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Olayda 4 yaşındaki Derman G.'ye minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:44
        Acı kaza! Minik Derman'a minibüs çarptı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre; Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda bir minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Derman G. ağır yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM ÇABALARA KARŞIN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Derman G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
