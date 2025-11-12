Acı kaza! Minik Derman'a minibüs çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda bir minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Derman G. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA KARŞIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Derman G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.