Acı çehre otu nedir? Etkileri nelerdir? Kimler için risk teşkil eder?

Kış aylarında alınan kilolar, havalar ısınmaya başlayınca sıkıntı vermeye başlar. Herkes farklı bir yöntemle fazla kilolarından kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Rejim, spor ve bitki çayları denemeleri ile nasıl fit bir vücuda kavuşacağımızın sorusunu aramaya başlarız. Ancak bazı bünyelerde rejim ve spor yeterli olmadığı için alternatif tıpa başvurur, bitkilerden yardım alırız. Son yıllarda zayıflama için yeni bir alternatif olan acı çehre otudur.

Acı çehre otunun içinde yetmiş beş bitki tohumu bulunmaktadır. Bu bitki sürekli kullanımlarda ayda 8 ila 10 kilo arasında kilo kaybetmeye yardımcı olan, aynı zamanda bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan bir karışımdır.

Acı çehre otu bağırsakların çalışmasına ve kilo kaybetmeye yardımcı olduğu gibi, hücreleri yenileyen, cildi sıkılaştıran, idrar söktürücü özelliği olan bir bitkidir. Acı çehre otu kullanıldığında, bağırsaklar çok hızlı çalıştığından sürekli tuvalet ihtiyacı duyabilir ve ishal durumu yaşayabilirsiniz. Bu bitkideki hızlı bağırsak çalıştırma özelliği nedeniyle dikkatli kullanılması gereken bir bitkidir.

Yemeklerden önce ılık olarak içilen ve tokluk hissi uyandıran bu bitki, yemek esnasında yağ emilimini engelleyerek, kilo vermeye sağlar. Yemeklerden alınan vitamin ve minerallerin alınmasında olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Acı çehre otu yağ ve su kaybına neden olduğu için, kaybedilen suyun alınması önemlidir. Bu bitkiyle kaybedilen su alınmadığı takdirde, vücutta halsizlik görülebilmektedir.

Şeker hastaları, böbrek ve karaciğer hastalarının bu bitkiyi tüketmeleri tehlikelidir. Kortizon tedavisi gören kişilerin ve anti-depresan ilaç tedavisi gören kişilerinde bu bitkiyi kesinlikle tüketmemeleri gerekmektedir. Diğer bitkilerin kullanımında olduğu gibi, bunda da mutlaka bir hekime danışılmalı, hekim tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Acı çehre otunu kapalı kutularda alınıyorsa güvenilen bir markanınki tercih edilmesi önemlidir. Ülkemizde merdiven altı birçok firma bulunduğundan dolayı, yararından çok zararını görebileceğimiz bir zayıflama alternatifi olabilir.

Acı çehre otu tek başına zayıflamak için yeterli olmayacağı gibi, beraberinde doğru beslenme ve spor ile takviye edilmelidir. Ayrıca bol su ve sıvı tüketimi de acı çehre otuyla beraber mutlaka tüketilmesi gerekmektedir.