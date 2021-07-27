ACEM PİLAVI TARİFİ İÇİM GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı Jasmine pirinç

30 gr tereyağı

200 gr kuşbaşı dana eti

2.5 su bardağı su

2 havuç

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay kaşığı zencefil ve tarçın

Tuz

ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci bol suyla yıkayın. Ilık tuzlu suda 20 dakika bekletip suyunu süzün.

Tereyağını tencerede eritin. Etleri ilave edip hafifçe kavurun.

1 su bardağı suyu ekleyip kısık ateşte etleri iyice pişirin.

Pirinci 2 su bardağı suyla birlikte etlere ekleyin. Jülyen doğranmış havuç, fıstık ve üzümü ilave edin.

Baharat ve tuzu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. 20 dakika demlendirin. Sıcak servis yapın.