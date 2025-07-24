Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ın yeni forveti Tammy Abraham, Ukrayna ekibine tepki gösterdi.

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SHAKHTAR DONETSK'E TEPKİ

Abraham'ın sözleri şu şekilde:

"Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz."