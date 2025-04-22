Abdülkerim Bardakcı: Bu tepkiler niye?

Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükselen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, Yeşil Beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim, "Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur." dedi.

Tribünle arasındaki gerginlik hakkında gelen soruya Abdülkerim, "Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.