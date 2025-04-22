Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        77
        Fenerbahçe
        FB
        72
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        49
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Bellona Kayserispor
        KYS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı: Bu tepkiler niye? - Futbol Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı: Bu tepkiler niye?

        Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'u 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından Yeşil Beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye ilişkin konuştu. Tepkilere anlam veremediğini belirten Bardakcı, "Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 23:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu tepkiler niye?"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükselen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, Yeşil Beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili konuştu.

        "İKİ KUPADA DA DEVAM EDİYORUZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim, "Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur." dedi.

        Tribünle arasındaki gerginlik hakkında gelen soruya Abdülkerim, "Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Habertürk Anasayfa