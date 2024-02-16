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        Haberler Dünya ABD ve Çin'in dışişleri bakanları, Münih Güvenlik Konferansı'nda görüştü

        ABD ve Çin'in dışişleri bakanları, Münih Güvenlik Konferansı'nda görüştü

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) bir araya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:39 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:39
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        ABD ve Çin'in dışişleri bakanları bir araya geldi
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        Çin'in haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Vang ile Blinken, konferans marjında bir araya gelirken, görüşmenin içeriğine dair henüz iki taraftan da açıklama yapılmadı.

        Vang, uluslararası strateji ve güvenlik politikasını konu edinen konferansın yarın yapılacak Çin'le ilgili oturumunda konuşacak.

        Çinli Bakan'ın, konferans marjında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile de görüşmeler yapması bekleniyor.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Vang'ın konferansta, Çin'in "ortak insanlık topluluğunun inşasına yönelik önerilerini dile getireceği", "eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı savunacağı" kaydedildi.

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        Blinken ve Vang, geçen yıl balon krizinin ardından Münih'te görüşmüştü

        Blinken ve Vang, geçen yılki 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda da yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

        Şubat 2023'te ABD hava sahasına giren Çin'e ait yüksek irtifa balonunun, iki ülke arasında yarattığı krizin ardından yapılan görüşmede, Blinken, "balonun ABD hava sahasına egemenliğin ve uluslararası hukukun kabul edilemez bir ihlali olduğunu" belirtmişti.

        Vang ise ABD'nin, Çin'e ait balonu savaş uçağıyla vurarak düşürmesini protesto etmişti.

        Tarafların krizin ardından yıl boyunca iki ülke arasında kopan diyaloğu yeniden kurma girişimleri, ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in yıl sonunda San Francisco'da buluşmasıyla sonuçlanmıştı.

        Şi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ABD'ye yaptığı ziyarette, 15 Kasım 2023'te Biden ile San Francisco şehrinde bir araya gelmişti.

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