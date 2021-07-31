ABD-Rusya arasında siber saldırı gerilimi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, SolarWinds siber saldırılarının 7 Mayıs-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirildiği, söz konusu saldırılar kapsamında, ülke genelindeki 4 savcılıktaki personelin yüzde 80'inin e-posta hesaplarının, 27 savcılıktan ise en az bir çalışanın e-posta hesabının hedef alındığı belirtildi.

Savcılığa ait e-postalarda, gizlilik seviyesi yüksek bilgilerin bulunabileceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 28 Mayıs'ta, Rusya merkezli SolarWinds adlı internet korsanlarının 150 kuruluşu hedefe aldığını açıklamıştı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, söz konusu internet korsanlarının, hükümet kurumlarının yanı sıra düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı ve Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahale iddialarına karşılık, nisanda, Rusya'ya yönelik, diplomatların sınır dışı edilmeleri dahil çeşitli yaptırımlar açıklamıştı.

SOLARWINDS SİBER SALDIRISI

Son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds, Rusya'nın hackleme (yetkisiz erişim) kampanyasında 100’den fazla ABD’li şirketin siber saldırıdan etkilendiği biliniyor.

Ağ izleme ve yönetme platformu Orion üstünden düzenlenen saldırıya ilişkin geçtiğimiz aylarda Guardian'a konuşan Microsoft Başkanı BradSmith, SolarWinds siber saldırısında en az 1000 kişiden oluşan çok yetenekli mühendis bir ekibin çalıştığını söyleyerek ‘‘Gördüğümüz en büyük ve en karmaşık operasyonlardan biri olduğunu’’ ifade etmişti.

İDDİALAR KÖTÜ BİR DEDEKTİF ROMANI GİBİ

Son yılların en büyük siber saldırısı olarak gösterilen SolarWinds'ın arkasında olduğu iddialarını yalanlayan Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, BBC'ye yaptığı açıklamada, '' İddialar kötü bir dedektif romanı gibi.'' açıklamasında bulunmuştu.

Rusya'nın saldırının arkasında olup olmadığına ilişkin sorulara gelince ilginç cevaplar veren Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin,'' Böyle bir saldırıdan sorumlu olsaydı gurur duyacağını ancak başkalarının yaratıcı başarılarını kendisininmiş gibi iddia edemeyeceğini" söylemişti.

Narışkin, siber saldırıda kullanılan stratejinin, ABD ve İngiliz istihbarat ajansları tarafından kullanılan taktiklerle benzer olduğunu vurgulamış, Rusya’nın siber saldırısına ilişkin ABD ile aynı endişeyi taşıdığını ifade eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, saldırıyı demokrasiyi baltalama eylemi olarak gördüğünü aktarmıştı.