ABD ordusu Aden Körfezi'ne fırlatılan füzeyi düşürdü

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) USS Mason (DDG 87) gemisinin Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezine fırlatılan ve bir yakıt tankerini hedef alan anti-gemi balistik füzesini düşürdüklerini açıkladı.

CENTCOM, ne USS Mason'ın ne de ABD bandıralı MV Torm Thor adlı tankerin hasar görmediğini ve herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.