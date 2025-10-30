Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD nükleer silah testi yapacak | Dış Haberler

        ABD nükleer silah testleri yapacak

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, nükleer silah testleri yapacaklarını ifade ederken "Sahip olduğumuz bu nükleer cephaneliğin düzgün çalıştığından emin olmak da Amerikan ulusal güvenliğinin önemli bir parçasıdır." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 22:34 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD nükleer silah testleri yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin bir yandan nükleer silahlarının düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için testler yapacağını, diğer yandan ise nükleer silahsızlanma konusundaki çabalarını sürdüreceğini söyledi.

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Başkan Donald Trump'ın "nükleer silah testlerine başlanması" talimatını da değerlendirdi.

        Vance, ABD'nin yanı sıra Rusya ve Çin'in de büyük silah stoklarına sahip olduğunu kaydederek, ülkelerin zaman zaman ellerindeki silahların fonksiyonel şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak üzere bazı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        REKLAM

        ABD Başkan Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:

        "Bazen bu silahların düzgün çalıştığından emin olmak için bazı testler yapmanız gerekir. Nükleer silahların yayılmasını sınırlamak için ilişkilerimizin çok iyi olmadığı bazı ülkelerle bile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Başkan bu konuda çalışmaya devam edecek ancak sahip olduğumuz bu nükleer cephaneliğin düzgün çalıştığından emin olmak da Amerikan ulusal güvenliğinin önemli bir parçasıdır."

        Vance, söz konusu silahların düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için düzenli olarak bazı testlerin yapılmasının normal olduğunu savundu.

        Trump'tan "nükleer silah testlerine" başlanması talimatı

        ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

        Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa