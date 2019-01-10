Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "YPG'nin, Fırat'ın doğusundan çekilmeli, kabul edilemez. Biz bu işin peşini hiçbir zaman bırakmadık. Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil" sözlerinin ardından konuştuğumuz eski Özel Kuvvetler komutanı, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, olası Münbiç harekâtıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

ÖKK eski komutanı ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar.

"TSK, HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI"

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Ağar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),yığınağını tamamladı ve harekâtla ilgili planlamalarının son aşamasına geldi. Şu aşamada sadece duruma göre planlamalarında güncelleme yapıyor. Mehmetçik, emir bekliyor. Benim bölgeden aldığım bilgiye göre, askerimizin moral gücü gayet iyi. Bence harekât yakın" dedi.

"ABD, VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI"

ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'yi kullanmak için sözünü tutmadığını da vurgulayan Ağar, şöyle devam etti: "ABD, gerçek anlamda verdiği sözü tutmalı. Türkiye'nin harekât planlamak istediği alan, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın içinde kalan bir bölge. Türkiye, küresel bir desteği alarak bu işe başlamak istiyor ki, doğru olan da bu, ancak ABD, bilinçli olarak Türkiye'yi geciktiriyor."

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ AZALTMAK İSTİYORLAR"

Ağar, şöyle konuştu: "Amerika, Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artmasını istemiyor. Bunun arkasında olan ise bölgedeki 'gölge güç olan İsrail'. İsrail bu anlamda, ABD'nin askeri gücünü kullanıyor. ABD'nin birinci isteği operasyonun yapılmaması. İkincisi, Türkiye'nin 'Ben bu harekâtı yapacağım' kararlılığı karşısında, 'acaba ne kadar geciktirebilirim' düşüncesi. Son hamlesi ise, 'Madem harekât yapacaklar, o zaman operasyonu ben dizayn edeyim' fikrini taşıyor."

"ABD DE TÜRKİYE'DEN ÇEKİNİYOR"

"Türkiye, nasıl ABD ile karşı karşıya gelmek istemiyorsa, ABD de Türkiye ile çatışmayı kesinlikle istemiyor ve bu ihtimal onlar için gerçekten çok büyük bir risk taşıyor. ABD, 'Biz Türkiye ile karşı karşıya gelirsek, sonrasında neler olabilir?' sorusunu kendine soruyor. Biz nasıl sorular soruyorsak; onlar da bunu düşünüyor ve olayın da farkındalar. Böyle bir durumda, ABD'nin Türk askerini hedef alması durumunda; çok büyük bir direnç oluşacağını, bölgenin jeopolitiğinin, tarihinin değişebileceğini ABD kesinlikle öngörüyor."

"TÜRKİYE BU HAREKÂTI YAPMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir harekâtı yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Ağar, bunun gerekçesini şöyle açıkladı: "Türkiye bu harekâtı yapmak; ABD ile PKK'yı ayırmak zorunda. PKK/YPG, ABD'nin gücünü kullanırsa bölgede çok büyük potansiyel bir tehdit olur. Bu öyle bir güç olur ki bir süre sonra bölgedeki ülkelerin istikrarını etkiler. Bölgenin geleceği için Türkiye bu adımı atmak istiyor."

"KÜRT SÖYLEMİ, TAMPON ÖNERİSİNİN DEVAMI"

ABD, Suriye'yi parçalayıp, kendine angaje olan güçlerle burada devletçikler kurmak isterken şu an, parçalanmış Suriye haritaları havalarda uçuşuyor. Hafta başında ABD'nin, "Kürtleri koruyacağız" açıklaması, 'tampon bölge' kuralım önerisinin devamıdır ve her ikisi de önce Suriye sonra Türkiye'yi bölmek için çok ince düşünülerek ifade edilen sözlerdir. ABD, bunun bir benzerini Irak'ta yaptı ve Irak devletine karşı 32-36'ncı paralel kısıtlaması getirdi. Burada ise çeper bir kısıtlama ile Türkiye'yi bölgeden uzak tutmaya çalıştı ama olmadı.

"RUSYA DA PKK/YPG İLE GÖRÜŞÜYOR"

Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'nin kurucu unsur olmak için elinden geleni yaptığını anlatan Ağar şöyle konuştu: "Terör örgütü başından beri Rusya ile de Fransa ile de ABD'yle de hepsiyle görüştü; görüşmeye de devam ediyor. Ancak şu net, Türkiye'nin ciddi baskısıyla PKK/PYD'nin eli zayıfladı. Devletlerin, burada demografiyi kullanma isteğine karşı terör örgütü yeni adımlar da atması da ihtimal dahilindedir.