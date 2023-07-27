"HÜKÜMET KESİNLİKLE UFO'LAR HAKKINDA KANITLARA SAHİP"

Eski bir ABD istihbarat yetkilisi olan David Grusch, oturumda federal hükümetin UAP'lere ait kanıtlara sahip olduğuna 'kesinlikle' emin olduğunu ve dört yıllık bir süre içinde 40 tanıkla yaptığı röportajların da bu anlamda kanıt olduğunu söyledi.

Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.