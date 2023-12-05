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        Haberler Dünya Amerika ABD, Kızıldeniz'deki saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor

        ABD, Kızıldeniz'deki saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 03:11 Güncelleme: 05.12.2023 - 03:13
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        ABD: Kızıldeniz'deki saldırıların nihai sorumlusu İran
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        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD'nin yeni saldırıları önlemek amacıyla "deniz görev güçleri" oluşturulması hakkında diğer ülkelerle görüştüğünü belirten Sullivan, "Başkalarıyla istişare ederek uygun adımları atacağız ve bunu kendi seçtiğimiz bir zamanda ve yerde yapacağız" dedi.

        Sullivan, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt vererek, gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle ilgili İHA'ları düşürerek ihtiyatlı olduklarını kaydetti.

        Jake Sullivan, İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu savundu.

        AA'nın haberine göre; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

        Açıklamada, ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılmış, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #kızıldeniz
        #iran
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