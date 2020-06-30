ABD Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını durduracak

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong'un özgürlüklerini elinde alma kararının Trump yönetimini bölgeye yönelik politikalarını yeniden değerlendirmeye zorladığını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Pekin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı geçirme yolunda ilerlerken, ABD bugün ABD menşeli savunma ekipmanı ihracatını sona erdirecek ve savunma ile çift kullanımlı teknolojilerde Çin'e uygulanan kısıtlamaların Hong Kong'a da getirilmesi yönünde adımlar atacak." ifadesini kullandı.
- İlave önlemler alınacak
ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için bu adımı atmak zorunda kaldıklarını belirten Pompeo, kontrollü ürünlerin Hong Kong'a ya da Çin'e ihracatı arasında artık ayrım yapılamayacağını aktardı.
Pompeo, "Bu ürünlerin, asıl amacı her türlü yola başvurarak Çin Komünist Partisi'nin diktatörlüğünü sürdürmek olan Halk Kurtuluş Ordusu'nun eline geçme riskini göze alamayız." değerlendirmesinde bulundu.
Eylemlerinin Çin halkını değil rejimini hedef aldığını vurgulayan Pompeo, Pekin hükümetinin aldığı karar doğrultusunda Hong Kong'a "tek ülke, tek sistem" muamelesi yapmak zorunda olduklarını, ABD'nin diğer yetkileri gözden geçirdiğini ve Hong Kong'taki gerçeği yansıtmak için ilave önlemler alacağını kaydetti.
- Ticaret düzenlemeleri askıya alındı
Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Hong Kong'un özel statüsünün iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'in Hong Kong'ta yeni güvenlik önlemleri uygulamasıyla ABD teknolojisinin Çin'in Halk Kurtuluş Ordusu'nun eline geçme riskinin arttığına dikkati çekti.
Bu durumun Hong Kong'un özerkliğine zarar verdiğine işaret eden Ross, "Bunlar ABD'nin kabul etmeyi reddettiği ve Hong Kong'un özel statüsünün iptal edilmesiyle sonuçlanan risklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Ross, ABD Ticaret Bakanlığının, ihracat lisansı istisnaları da dahil olmak üzere Hong Kong'a tercihli muamele sağlayan düzenlemelerinin askıya alındığını bildirdi.
- Ulusal Güvenlik Yasası
Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis),Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı 28 Mayıs'ta kabul etmişti.
Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.
Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı yasanın, bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştireceği ifade ediliyor.
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