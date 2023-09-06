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        Haberler Dünya ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: Bedelini öderler

        ABD'den Kuzey Kore'ye Rusya uyarısı: Bedelini öderler

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması durumunda 'bedelini ödeyeceği' uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:19
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        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
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        Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ve Rusya arasında son dönemde artan temasları değerlendirdi.

        "BEDELİNİ ÖDERLER"

        Pyongyang'ın, Moskova'ya Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere silah sağlaması durumuna ilişkin Sullivan, şunları kaydetti:

        "Şunu söyleyebilirim, kışa girerken tahıl ambarlarını ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarını hedef alarak başka bir ülkenin egemenlik alanlarını ele geçirmek için savaş alanında kullanmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye olumsuz yansıyacak ve uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler."

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        "DAHA ÖNCE UYARDIK"

        Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

        BİR ARAYA GELECEKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

        The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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