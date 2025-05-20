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        Haberler Dünya ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı: Fırtına ve kasırga sebebiyle 29 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı: Fırtına ve kasırga sebebiyle 29 kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Ulusal Hava Durumu Servisi yetkilileri, ülkenin farklı kesimlerinde "tehlikeli hava olaylarına" karşı uyardı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:02
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          ABD'nin Kentucky ile Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

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          CBS News kanalının haberine göre, ABD'nin orta kesiminde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

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          Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a çıktı.

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          Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, ülkenin farklı kesimlerinde "tehlikeli hava olaylarına" karşı uyardı.

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          Ülkenin orta kesimlerinde şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği belirten yetkililer, ilerleyen günlerde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağışı gibi aşırı hava olayları yaşanacağı uyarısında bulundu.

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          Öte yandan, yetkililer, ülkenin güney kesiminde aşırı sıcakların etkili olacağını ifade etti.

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          Şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle Kentucky'de 14, Missouri'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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          Yetkililer, olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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