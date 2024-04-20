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        Haberler Dünya ABD'de pedofili şüphelisi çatışmada öldürüldü

        ABD'de pedofili şüphelisi çatışmada öldürüldü

        ABD'nin Washington eyaletinde iki kız çocuğuyla otelde buluşma planı yapan pedofili şüphelisi, karşısında polisi buldu. Silah çeken zanlıyla polis arasında arbede çıktı. Bunun ardından polis memurları, şüpheliyi defalarca ateş ederek vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:10 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:10
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        Pedofili şüphelisi çatışmada öldürüldü
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        ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişi, polisle girdiği silahlı çatışmada öldü.

        Seattle polisi tarafından paylaşılan olay videosunda, ismi verilmeyen şüphelinin bir otel binasında 7 ve 11 yaşlarında 2 kız çocuğunun kaldığını düşündüğü odanın önünde polisle arbede yaşadığı görülüyor.

        Zanlıya müdahale eden polis memurunun vücut kamerasından elde edilen görüntülerde, çocuklarla buluşmayı bekleyen şüphelinin karşısında polisi bulunca tabanca çıkardığı ve bunun üzerine 3 polis memuru tarafından defalarca ateş edilerek vurulduğu anlar yer alıyor.

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        ABD medyasında çıkan haberlerde de internetten tanıştığı kız çocuklarıyla buluşacağını düşünen zanlının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        Sosyal medyada, suçunun henüz netleşmediği ve niyetinin tam olarak bilinmediği gerekçesiyle şüphelinin öldürülmesi yerine tutuklanıp yargılanması gerektiğini savunanlar oldu.

        ABD'de polis memurları hayatlarının tehlikede olduğunu hissettiklerinde tepki vermek üzere eğitiliyor ve böyle bir durumda Amerikan yasaları polislere ölümcül güç kullanma hakkı veriyor.

        *Haberin görseli Seattle Polis Teşkilatı tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #suç
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