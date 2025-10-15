Habertürk
        ABD'de hükümetin kapanmasının 14. gününde de geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

        ABD'de hükümetin kapanmasının 14. gününde de geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

        ABD Senatosu'nda bütçe üzerinde anlaşmaya varılamamasının ardından hükümetin kapanmasının üzerinden 14 gün geçti. Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 14. gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı ve bütçe tasarısına yine onay çıkmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 08:57 Güncelleme: 15.10.2025 - 08:57
        ABD'de hükümet 14 gündür kapalı
        ABD Senatosu, hükümetin kapanmasının 14. gününde Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermedi.

        Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 14. gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı.

        Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı 49 "Hayır" ve 45 "Evet" oyuyla bir kez daha kabul edilmedi.

        Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

        ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamaması, hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizliği artırıyor.

        Bu sırada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda birbirini suçluyor.

        Senatoda, Cumhuriyetçiler ve Demokratların sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarılarına daha önce yapılan oylamalarda da onay çıkmamıştı.

        Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

        Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

        Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

        Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

        "Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

        HÜKÜMET 1 EKİM'DE KAPANMIŞTI

        ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

        Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

        Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.

        Yazı Boyutu
