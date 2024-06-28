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        Haberler Dünya ABD'de futbol sahasında dev obruk oluştu! O anlar böyle kaydedildi | Dış Haberler

        ABD'de futbol sahasında dev obruk oluştu! O anlar böyle kaydedildi

        ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Alton'da bulunan bir futbol sahasında dev obruk oluştu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi...

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 28.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:32
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        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
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        ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Alton'da bulunan bir futbol sahasında yaşanan obruk oluşumu kameralara böyle kaydedildi.

        26 Haziran Çarşamba günü yaşanan olayda, 30 metre genişliğinde ve 9 metre uzunluğunda bir çukur oluştu.

        Devasa çukur, futbol sahasının ortasında kocaman bir çukur yarattı, büyük bir elektrik direğini yıktı.

        Alton Belediye Başkanı David Doins, o sırada sahada kimsenin olmadığını ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

        Park ve çevresindeki yollar süresiz olarak kapatıldı.

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        #ABD
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