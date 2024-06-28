ABD'de futbol sahasında dev obruk oluştu! O anlar böyle kaydedildi
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Alton'da bulunan bir futbol sahasında dev obruk oluştu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi...
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Alton'da bulunan bir futbol sahasında yaşanan obruk oluşumu kameralara böyle kaydedildi.
26 Haziran Çarşamba günü yaşanan olayda, 30 metre genişliğinde ve 9 metre uzunluğunda bir çukur oluştu.
Devasa çukur, futbol sahasının ortasında kocaman bir çukur yarattı, büyük bir elektrik direğini yıktı.
Alton Belediye Başkanı David Doins, o sırada sahada kimsenin olmadığını ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.
Park ve çevresindeki yollar süresiz olarak kapatıldı.