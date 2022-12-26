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ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne otobüs dolusu göçmen bırakıldı

Cumhuriyetçiler, ABD hükümetinin göçmen politikasını protesto etmeye devam ediyor. Dün üç otobüs dolusu göçmen, ülkedeki rekor soğukluğa karşın Teksas'tan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne bırakıldı.

Giriş: 26.12.2022 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne otobüs dolusu göçmen bırakıldı
Harris'in evinin önüne otobüs dolusu göçmen bırakıldı
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İçinde göçmen ailelerin olduğu 3 otobüs, rekor soğukta ABD'nin Teksas eyaletinden Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evine bırakıldı.

Teksaslı yetkililer olaya karıştıklarını doğrulamadı ancak valiler daha önce de Biden yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı New York'a otobüslerle göçmenleri göndermişti.

SAMU First Response'un Genel Müdürü Tatiana Laborde'ye göre, Cumartesi günü geç saatlerde Başkan Yardımcısı'nın konutunun dışına gelen otobüsler yaklaşık 110 ila 130 kişi taşıyordu.

Otobüstekiler arasında küçük çocukların da olduğu belirtildi. ABD'de -9 derecede seyreden dondurucu soğuklara karşın bazılarının sadece tişört giydiği de görüldü.

Bölge sakinleri dondurucu soğuklardan az etkilenmeleri adına göçmenlere akşam yemeği ve kahvaltı dağıttı..

Her ikisi de Cumhuriyetçi olan Abbott ve Arizona Valisi Doug Ducey, her gün binlerce insanın sığınma için geçmeye çalıştığı ABD-Meksika sınırınndaki politikalarını başarısız bulduğu Başkan Joe Biden'ı eleştiriyor. Cumhuriyetçiler, göç konusunda Biden ve Harris'in önlemleri gevşettiğini iddia ediyor.

Beyaz Saray sözcüsü Abdullah Hasan ise otobüsle göçmen bırakma olaylarını "acımasız, tehlikeli ve utanç verici bir numara" olarak nitelendirdi.

Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott'ın ofisi ise medyanın yorum talebine yanıt vermedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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