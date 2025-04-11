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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Rusya harekete geçmeli | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Rusya harekete geçmeli

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için çağrıda bulunarak "Rusya harekete geçmeli, haftada binlerce insan ölüyor." dedi. Trump'ın çağrısının yapmasıyla neredeyse eş zamanlı olarak Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme St. Petersburg'da başladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:11
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        Trump'tan Rusya'ya çağrı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın en kısa sürede bitirilmesi için başlattığı diplomasiyi sürdürüyor.

        Social Truth isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı "Rusya harekete geçmeli. Çok sayıda insan ölüyor. Bu anlamsız ve korkunç savaşta haftada binlerce kişi ölüyor. Bu savaş hiç yaşanmamalıydı ki ben başkan olsaydım asla yaşanmayacaktı." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg'a gitmişti.

        İkili arasındaki görüşme TSİ 18.00 civarında başlamış bulunuyor. Basın ile paylaşılan görüntülerde Putin'in Witkoff'u karşıladığı görüldü.

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        Donald Trump, başkanlık görevine başladığından beri, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için adımlar atmaya devam ediyor.

        UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

        Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen "Ukrayna Savunma Temas Grubu" (Ramstein) 27. toplantısı kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

        Umerov, buradaki konuşmasında, toplantı kapsamında yapılan görüşmeleri üretken, etkili ve verimli olarak değerlendirdi.

        Rusya'nın, Ukrayna'nın çevresindeki askeri faaliyetleri ve savunma sanayisini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Umerov, "Rusya'nın barışa istekli olduğuna dair hiçbir kanıt göstermediğini" kaydetti.

        Umerov, ülkesinin savunma imkanlarını artırmayı sürdürdüklerini ifade ederek, bu alanda müttefikler ile birlikte çalıştıklarını aktardı.

        Rus ordusunun ülkesine farklı tipten füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğünü dile getiren Umerov, bu tür saldırıları önlemek için daha fazla "Patriot" hava savunma sistemleri "bulmaya" çalıştıklarını bildirdi.

        Avrupa'nın, Ukrayna'da güvenlik alanındaki yardım konusunda liderliği ele geçirdiğini ifade eden Umerov, Avrupa ülkelerine teşekkürleri iletti.

        Umerov, toplantıya video konferans yoluyla ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de katıldığını hatırlatarak, "Bu, ABD'nin güvenlik alanında yardım sağlamaya devam ettiği ve bizden ayrı durmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.

        ABD'nin Ukrayna'da barış girişimlerine öncülük ettiğini dile getiren Umerov, "ABD, hem Ukrayna hem de tüm Avrupa için en önemli ortağımızdır." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

        Bakan Umerov, konuşmasında, "Ukrayna, Başkan Trump'ın barış girişimini destekledi ve Amerikan ekibinin Ukrayna tarafından yüzde yüz destek aldığı birçok toplantıya katıldı." ifadesini kullandı.

        Umerov ayrıca X hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya 2029'a kadar 11 milyar avroluk ek askeri destek yapılacağını duyurması nedeniyle" Almanya'ya teşekkür etti.

        KARADENİZ'DE ATEŞKES MUTABAKATI SAĞLANMIŞTI

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'da 23-25 Mart tarihleri arasında ABD ve Ukrayna teknik heyetleri arasında Karadeniz'deki duruma ilişkin müzakerelerin sonuçları paylaşıldı.

        Açıklamaya göre ABD ile Ukrayna, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması, güç kullanımının ortadan kaldırılması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi konularında mutabık kaldı.

        İki ülke, savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularında da ortak çalışma iradelerini ortaya koydu.

        ABD ve Ukrayna teknik heyetleri ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin mutabakatının uygulanması hususunda mutabık kaldılar.

        "Enerji ve denizcilik anlaşmalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla üçüncü ülkelerin iyi niyetli yaklaşımları memnuniyetle karşılanmaktadır." denilen açıklamada, ABD ile Ukrayna'nın, "kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması" için çalışmaya devam edeceği vurgusu da yapıldı.

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