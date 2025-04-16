ABD basını: ABD, Çin'i izole etme planı yapıyor

ABD ile Çin arasında ticaret konusunda yaşanan gerilim sürerken, ABD basınından önemli bir iddia geldi.

ABD yönetimi, çok sayıda ülkeye gümrük vergisi uygulama kararı almış, karar ABD Başkanı Donald Trump tarafından 90 gün süreyle ertelenmişti.

REKLAM advertisement1

Wall Street Journal'ın iddiasına göre, ABD yönetimi 70'ten fazla ülkeye ilgili gümrük vergileri konusunda bir teklifte bulunacak.

Teklife göre, ABD ilgili ülkelere Çin ile ekonomik ilişkilerini azaltması durumunda, gümrük vergileri konusunda bazı tavizler verecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ilgili planla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiği ifade edildi.

BEYAZ SARAY: TOP ÇİN'İN SAHASINDA

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri gerginliğine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

REKLAM

Leavitt, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Çin'in, daha büyük olması dışında diğer ülkelerden bir farkının olmadığını savunan Leavitt, "Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var. Başkan Trump, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu ifade etti ancak Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.

ÇİN EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE BÜYÜDÜ Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 5,4 büyüme kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), Ocak-Mart 2025 döneminde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5,4 arttı. İlk çeyrekteki büyüme oranı, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin üzerinde gerçekleşti. GSYH ilk çeyrekte, 2024'nin son çeyreğine göre yüzde 1,2 artış kaydetti. Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakalamıştı. Hükümet bu yıl için de aynı oranda büyüme hedefi belirlemişti. ABD'nin "karşılıklı tarife" artışları ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin yarattığı ekonomik belirsizlik ve dünya ekonomisinde durgunluk beklentilerinin yılın geri kalanında büyümeyi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir