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        Haberler Gündem Ankara ABB Meclisi'nde "Bozkurt Yürek Merih Demiral" isminin parka verilmesi teklif edildi | Son dakika haberleri

        ABB Meclisi'nde "Bozkurt Yürek Merih Demiral" isminin parka verilmesi teklif edildi

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, "Bozkurt Yürek Merih Demiral" isminin bir parka verilmesi teklifi görüşüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:49
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        İsmi parka verilsin teklifi
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        Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım tarafından, uygun görülen parklardan birine, UEFA tarafından ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral adına "Bozkurt Yürek Merih Demiral" isminin verilmesi önergesi sunuldu.

        Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

        "Merih Demiral'ın isminin verileceği bir park yapılması ve parkın içine de yapmış olduğu gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılması, bu işaretin ırkçılık değil, Türk milletinin sembolü olduğunu bütün dünyaya göstermek adına en iyi cevap olacağı düşüncesindeyiz. Bu anlamda yapılacak parka, Bozkurt Yürek Merih Demiral adının verilmesi hususundaki önergemizin Meclis gündemine alınmasını, gereğinin yapılmasını arz ederim."

        Meclis üyelerinin oy birliği ile gündeme alınan önerge, İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Melih Demiral
        #ABB meclisi
        #haberler
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