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        Haberler Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Borrell, AB üyesi tüm ülkelerin Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi. AB'nin vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasına hazır olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Borrell, "Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 09:21 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:21
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        "AB, Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor"
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        Avrupa Birliği (AB), kısa zamanda Türkiye ile işbirliğini derinleştirmeyi ve farklılıkları gidermeyi amaçladığını duyurdu.

        AB ülkelerinin dışişleri bakanları, gayriresmi nitelikli toplantılarında AB Dönem Başkanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

        Gündem maddelerinden birinin de Türkiye ile ilişkiler olduğu toplantının sonunda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, basına ortak açıklamalarda bulundu.

        Borrell, "Tüm üye ülkeler, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir." dedi.

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell, şöyle devam etti:

        "Çatışmalardan kaçınmak ve işbirliğini artırmak için Kıbrıs meselesini dikkate alarak Türkiye ile temasa geçmemiz gerekiyor. Türkiye ile daha fazla ilişki kurmamız, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda çalışmamız ve bizi birbirimizden uzaklaştıran meselelerden kaçınmamız gerekiyor." diye konuştu.

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        "TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİ KURMAMIZ KONUSUNDA HERKES HEMFİKİR"

        AB'nin vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasına hazır olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Borrell, "Türkiye ile daha güçlü ilişki kurmamız konusunda herkes hemfikir ancak bu, gelişmelerin seyrine bağlı olacaktır. Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bugün bu konu tartışılmadı. Ancak genel kanı, Kıbrıs üyemiz olduğu için gündemimizin en üst sıralarında yer alan Kıbrıs sorununu çözmek için dahi Türkiye ile daha olumlu şekilde etkileşime geçmemiz gerektiği yönünde." değerlendirmesini yaptı.

        "TÜRKİYE KÜRESEL SAHNEDE GİDEREK DAHA ÖNEMLİ BİR STRATEJİK ORTAK"

        Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor." ifadesini kullandı.

        "Türkiye vazgeçilmez bir ortak." diyen Lahbib; hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargının bağımsızlığı ve Kıbrıs gibi konulardaki farklılıkları yakın zamanda görüşmek istediklerini belirtti.

        Lahbib, AB'ye 10 ülkenin katıldığı 2004 genişlemesinin 20'nci yılını kutlamak için nisanda yapacaklarını etkinliğe Türkiye'yi de davet edeceklerini kaydetti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Avrupa Birliği
        #türkiye
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