AB Konseyi, Ukrayna'ya askeri yardım fonuna 5 milyar avroluk desteği onayladı

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Barış Fonu" adı verilen mali fon 5 milyar avro artırıldı ve bu fon bünyesinde "Ukrayna Yardım Fonu" oluşturuldu.

Ukrayna Yardım Fonu kapsamında, askeri teçhizat ve eğitimler aracılığıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, alınan kararın AB'nin taahhütlerini yerine getirdiğini gösterdiğini belirterek, "Bu fonla, Ukrayna'nın Rusya'nın savaşına karşı kendini savunması için ne gerekiyorsa ve ne kadar süre gerekiyorsa destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Alınan kararın ardından, Avrupa Barış Fonu'nun 2021-2027 dönemi için mali üst limiti 17 milyar avronun üzerine çıktı.

AB üye ülkeleri tarafından sağlanan askeri destekle AB'nin Ukrayna ordusuna sağladığı toplam desteğin 33 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.