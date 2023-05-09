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AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan 14 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelecek

Giriş: 09.05.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek
Aliyev ile Paşinyan Brüksel'de görüşecek
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AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de 14 Mayıs'ta bir araya gelecek.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Michel'in Aliyev ve Paşinyan ile sürdürdüğü diyalog kapsamında, yeni toplantının 14 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 1 Haziran'da Moldova'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi marjında üçlünün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geleceği ifade edildi.

Ayrıca Michel'in AST'nin İspanya'da ekim ayında yapılacak bir sonraki toplantısında Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Almanya ve Fransa liderlerinin görüşmesini önerdiği bildirildi.

Aliyev ve Paşinyan, Michel'in öncülüğünde iki ülke arasındaki ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak 14 Aralık 2021'de bir araya gelmişti.

Üçlü formattaki son toplantı 31 Ağustos 2022'de yapılmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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