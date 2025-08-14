AB'den İsrail'e "E1" tepkisi

Avrupa Birliği (AB), İsrail makamlarının "E1" yerleşim planını ilerletme kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflattığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

REKLAM advertisement1

Açıklamada, "İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

REKLAM

Açıklamada, "Uygulanması halinde, bu bölgede yerleşim yeri inşası, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacak." ifadesi kullanıldı.

AB'nin, İsrail'e yerleşim yeri inşasını durdurma çağrısını yinelediği aktarılan açıklamada, "AB, İsrail'i bu kararı almaktan vazgeçmeye çağırıyor ve kararın geniş kapsamlı etkilerini, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini korumak için eylemde bulunulması gerektiğini belirtiyor." ifadelerine yer verildi.

İSPANYA'DAN TEPKİ İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail makamlarının "E1" yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir." açıklamasında bulundu. Albares, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi. İspanya Dışişleri Bakanı, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir. Bu karar, barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltalamaktadır. Yerleşimlerin genişlemesini ve yerleşimci şiddetini kınıyoruz." ifadelerini kullandı. ALMANYA'DAN AÇIKLAMA Almanya, İsrail makamlarının "E1" yerleşim planını ilerletme kararını kesin şekilde reddettiğini ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın bunu "kesin bir şekilde reddettiği" vurgulanarak, "Yerleşim inşası, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı. Bu durumun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) talep ettiği üzere müzakere edilmiş iki devletli çözümü ve Batı Şeria'daki İsrail işgalinin sona ermesini zorlaştırdığı aktarılan açıklamada, "E1 yerleşimi için yapılan planlamalar ve Ma'ale Adumim'in genişletilmesi, Batı Şeria'daki Filistin nüfusunun hareketliliğini daha da kısıtlayacak, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek ve Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın geri kalanından koparacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Almanya'nın, İsrail hükümetine yerleşim inşasını durdurma çağrısında bulunduğu ve yalnızca 1967'deki sınırlar üzerinde çatışan tarafların anlaşmaya vardığı değişiklikleri tanıyacağı kaydedildi. Açıklamada, "İsrail hükümetinin herhangi bir ilhak planını Almanya hükümeti açıkça reddetmektedir." ifadesine yer verildi. Smotrich, "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, dün, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.