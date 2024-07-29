1 Ağustos A101 aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'e elektrikli moped geliyor!
Her hafta yeni ürünlerle yayınlanan A101 aktüel kataloğu kapsamında bu hafta Perşembe gününden itibaren market şubelerine iki tekerlekli moped, beyaz eşya, mobilya, mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürün geliyor. İşte, 1 Ağustos 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu...
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A01 marketi, 1 Ağustos 2024 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta Perşembe gününden itibaren iki tekerlekli moped başta olmak üzere; buzdolabı, elektrikli süpürge, bisiklet, televizyon gibi birçok ürün geliyor. İşte, 1 Ağustos 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu...
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A101 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Starcom Dijital Baskül 199 TL
Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL
Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 TL
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LAVA Kızartma Tavası 699 TL
Stantlı Silikon Servis Seti 325 TL
LAV Meşrubat Bardağı 30 TL
Manuel Doğrayıcı 99 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 175 TL
Glassco Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 85 TL
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Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL
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27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.199 TL
Castle Buzluk Termos 60 Litre 1.399 TL
Adidas Kasın Superstar Ayakkabı 2.199 TL
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Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 14.999 TL
JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 11.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici 2.799 TL
Piranha RGB Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 399 TL
Piranha El Fanı 129 TL
Pafu Zola Üçlü Yataklı Koltuk 4.799 TL
19' Takım Çantası 200 TL
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