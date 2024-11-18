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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 21 Kasım 2024 Perşembe aktüel kataloğu: Bu hafta markete elektrikli moped ve küçük ev aletleri geliyor

        A101 21 Kasım aktüeli: Bu hafta markete elektrikli moped ve küçük ev aletleri geliyor

        A101, 21 Kasım Perşembe aktüelini yayınladı. Bu hafta A101'e; baza, halı yıkama makinesi, elektrikli ısıtıcı fan, elektrikli moped, masaj aleti, dikey süpürge gibi herkesin kullanabileceği birçok ürün geliyor. İşte, A101, 21 Kasım itibarıyla geçerli olacak aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:52
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        • 1

          A101, 21 Kasım tarihli aktüelini yayınladı. Bu hafta markete, tost makinesi, saç kesme makinesi, fırın, elektrikli moped, yatak, baza, halı yıkama makinesi, powerbank, ağız duşu, masaj aleti, dikey süpürge ve onlarcası geliyor. İşte, A101 21 Kasım 2024 Perşembe aktüeli...

        • 2

          A101 21 KASIM PERŞEMBE 2024 AKTÜELİ

          Çift kişilik baza ve başlık seti 7.990 TL

          Tek kişilik baza ve başlık seti 4.299 TL

          Nakışlı mutfak peçetesi 25 TL

          2'li kurulama bezi 35 TL

          Kadın pijama takımı 349 TL

          Kuru çiçek buketi 49 TL

          Yapay lale buketi 159 TL

          Sürpriz kutulu anahtarlık 59 TL

        • 3

          Kiwi halı yıkama makinesi 4.999 TL

          Multi blender seti 1.999 TL

          Şarjlı diş fırçası 599 TL

          Epilasyon aleti 899 TL

          Dikey süpürge 1.499 TL

          Masaj aleti 1.199 TL

          Ankastre set 9.999 TL

          Elektrikli ısıtıcı fan 479 TL

          Silindirik termosifon 65 L 4.999 TL

          Akıllı banyo baskülü 279 TL

        • 4

          2'li tuzluk seti 59 TL

          Emaye sosluk tava 159 TL

          Cam çerezlik 17 TL

          6'lı sunum kavanozu 159 TL

          Plastik mutfak gereçleri 22 TL

          Metal kutu ve tepsi çeşitleri 45 TL

          doğrayıcı 129 TL

          3'lü saklama kabı seti 35 TL

          Kaşıklı baharatlık 12 TL

        • 5

          Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV 17.999 TL

          Toshiba 43 FHD Android TV 8.999 TL

          Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL

        • 6

          Elektrikli Moped 27.990 TL

          Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 42.990 TL

          Antifirizli -30 derece Cam Suyu 5 L 115 TL

        • 7
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