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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın Meksika maçı biletleri satışa çıktı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Meksika maçı biletleri satışa çıktı

        A Milli Futbol Takımı'nın Meksika ile yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:37
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        Meksika maçı biletleri satışa çıktı!
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 10 Haziran Salı günü Meksika ile karşılaşacağı özel müsabakanın tribün bilet satışları başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak karşılaşmanın tüm bilet satış organizasyonu Soccer United Marketing tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek.

        Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, biletleri goheels.evenue.net üzerinden satın alabilecek.

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