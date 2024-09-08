A Milli Takım'da Mustafa Erhan Hekimoğlu, İzlanda maçında yok!
Ümit Milli Takım kampından A Milli Takım kampına gelen Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi.
UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı İzlanda maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş forması giyen genç futbolcu, A Milli Takım'ın yaptığı son antrenmanda ağrılarının devam etmesi nedeniyle İzlanda maçının kadrosuna dahil edilmedi.
TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer aldı. Son kontrollerde Mustafa'nın ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi"