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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Merih Demiral kadrodan çıkarıldı! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Merih Demiral kadrodan çıkarıldı!

        A Milli Takım, Macaristan ile yarın oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Ay-yıldızlılarda sakatlıkları sebebiyle son idmanda yer almayan Kaan Ayhan ve Merih Demiral kadrodan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:14
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        Kaan ve Merih kadrodan çıkarıldı!
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        UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın taktik organizasyonlarıyla tamamlandığı belirtildi.

        Vincenzo Montella, antrenman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

        Ay-yıldızlılar, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.

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