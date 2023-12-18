90 yaşındaki sürücü öldü, eşi ve komşusu yaralı
Zonguldak'ta takla atarak ters dönen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı
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Zonguldak'ta takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Mutlu (90) hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı.
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Kaza, öğle saatlerinde Kozlu ilçesinde bulunan Dereköy mevkisinde meydana geldi.
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Hüseyin Mutlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla attı.
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Ters dönen otomobildeki Hüseyin Mutlu, eşi Döndü Mutlu (69) ve komşuları İsmail Dinç yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hüseyin Mutlu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.