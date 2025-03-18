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        Haberler Dünya 9 aydır uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı | Dış Haberler

        9 aydır uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

        Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmek üzere istasyondan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:08
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        Uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya dönüyor
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        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayımladı.

        Yaklaşık 17 saat süreceği tahmin edilen dönüş yolculuğunda Wilmore ve Williams'a NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov eşlik ediyor.

        Uzayda geçen 9 ayın ardından, iki astronotu evine ulaştıracak kapsülün hava koşullarının uygun olması durumunda akşam saatlerinde Florida eyaleti açıklarına iniş yapması bekleniyor.

        Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

        Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA da kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

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        Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı.

        ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim almıştı.

        Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

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