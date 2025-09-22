81 yaşındaki oyuncu Gary Busey cinsel tacizden ceza aldı

Oyuncu Gary Busey, cinsel saldırı davasında ceza aldı. 81 yaşındaki ABD'li oyuncu, 2022'de New Jersey'deki bir sinema kongresinde, bir kadına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle 2 yıl denetimli serbestlik cezası aldı.

Duruşmada konuşmayı reddeden Gary Busey, hakime; "Avukatımın tavsiyesine uyuyorum" dedi. Busey'nin avukatı, oyuncunun yaşı, sağlık sorunları ve California'daki daimi ikametgahını gerekçe göstererek yalnızca para cezasına çarptırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, olayın ciddiyeti ve Busey'in ceza adalet sistemiyle daha önce yaşadığı temaslar nedeniyle sonunda ona, 2 yıl denetimli serbestlik verdi. Ayrıca Gary Busey'in mağdurla hiçbir şekilde iletişime geçmemesi kararını aldı.

Gary Busey, 12 - 14 Ağustos 2022 ​​arasında Cherry Hill'deki bir otelde düzenlenen Monster-Mania Kongresi'nde fotoğraf çekimi sırasında en az üç kadına sarkıntılık etmek ve bir kadının sutyenini çıkarmaya çalışmakla suçlandı.

İddiaları başta reddeden oyuncu, o dönem TMZ'ye yaptığı açıklamada; "Çekim 10 saniyeden kısa sürdü ve gittiler. Sonra da bana cinsel saldırıda bulunduğum yönünde bir hikâye uydurdular" demişti. Oyuncu ayrıca "hiçbir şey olmadığı için pişmanlık duymadığını" da söylemişti.

O dönemde Monster-Mania Kongresi'nin Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, etkinliğin katılımcılarından gelen bir şikayet üzerine, ünlü bir konuğun kongreden çıkarıldığı ve bir daha geri dönmemesi yönünde talimat verildiği açıklanmıştı. Monster-Mania ayrıca, katılımcıları polise başvurarak ihbarda bulunmaya teşvik etmişti. Gary Busey, 2005 yılında film çekimi için Türkiye'ye gelmişti Fotoğrafçılar, Gary Busey'in cinsel saldırı suçlamalarıyla karşılaşmasından bir gün sonra, Malibu'daki bir parkta pantolonunu indirdiği anı görüntülemişti. Busey, temmuz ayında, dördüncü derece suç teşkil eden cinsel temas suçlamasını kabul etmiş, duruşmada hakime; "Bu kazara bir temas değildi" demişti.