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        Haberler Gündem Çevre "70 milyonluk su kayıp kaçağını önledik" | Son dakika haberleri

        Başkan Büyükkılıç: 70 milyonluk su kayıp kaçağını önledik

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağının önlenerek, ekonomiye 70 milyon TL değerinde katkı sağlandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:19
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        "70 milyonluk su kayıp kaçağını önledik"
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        Kayseri genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 47 bin 500 kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağının önüne geçti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalar ile hem su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıldığını hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini kaydetti.

        KASKİ Genel Müdürlüğü'nün, fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için aralıksız çalıştığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

        "Kayıp kaçaklarda su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi pek çok neden var. KASKİ'miz tüm ilçelerimizde 360 alt bölgenin, 82'sinde saha çalışmalarını tamamladı.

        Bu bölgelerimizde SCADA sistemi ile takip edilmeye başlanmış olup, son teknolojik cihazlarla arızalar tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte sistemde yüksek basınç olan alt bölgeler tespit edilerek basınçlar düşürüldü.

        Bununla birlikte yıl içerisinde 125 adet arıza giderilerek 47 bin 500 kişinin 1 yıllık ihtiyacı olan 70 milyon TL değerindeki 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağı önlenmiş oldu. Su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla kayıp kaçak ekiplerimiz kentimizin tüm caddelerinde, sokaklarında 2025 yılında da arama tarama ve dinleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam edecektir."

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