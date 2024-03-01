7 yaşındaki Mehmet Derin aranıyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları devam ediyor
İHA'nın haberine göre; dün akşam otizmli 7 yaşındaki Mehmet Derin, Azerbaycan Parkı içerisinde bulunan oyun parkında kaybolmuş ve dereye düşmüş olabileceği üzerine çalışmalar başlatılmıştı.
Fotoğraf: İHA
Derin'in en son Azerbaycan Parkı içerisinde kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına görüntüsü yansımıştı. Dün akşamüstü başlayan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aramaların ikinci gününde sonuç alamayan ekipler çalışmalarını geniş kapsamlı olarak sürdürüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.