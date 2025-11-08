Habertürk
        Türk isimler değerlendirmeye alınmıştı...Grammy adayları açıklandı

        68. Grammy Ödülleri adayları açıklandı

        Müziğin Oscar'ları olarak kabul edilen 68. Grammy Ödülleri adayları açıklandı. Grammy'de değerlendirmeye alınan Manifest, Aleyna Tilki ve Melike Şahin gibi isimler adaylar arasında yer almadı. Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bad Bunny ve Sabrina Carpenter en büyük kategorilerde yarışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 15:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:18
        Grammy adayları açıklandı
        Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 68. Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı.

        Grammy Ödülleri'nde en çok adaylığı rap müziğin yıldızı Kendrick Lamar aldı. Lamar, GNX albümü ve hit parçası Luther ile yılın albümü, yılın kaydı ve yılın şarkısı dahil olmak üzere toplam 9 dalda aday gösterildi.

        Lamar’ın ardından bu yılın en çok aday gösterilen ikinci ismi 7 adaylıkla Lady Gaga oldu. Gaga, Mayhem albümüyle Yılın Albümü kategorisinde yarışırken, Abracadabra parçası da hem Yılın Şarkısı hem Yılın Kaydı dallarında aday gösterildi.

        Latin müziğin yıldızı Bad Bunny, DeBí TiRAR MáS FOToS albümüyle 6 adaylık elde etti. Genç pop yıldızı Sabrina Carpenter da Man’s Best Friend albümüyle ikinci kez üst üste tüm ana kategorilerde aday gösterilerek 6 dalda yarışacak.

        DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞLARDI...

        Taylor Swift gibi Grammy rekortmenlerinin bu yıl aday listesinde yer almaması dikkat çekti. Swift'in yeni albümü The Life of a Showgirl, değerlendirme döneminden bir ay sonra yayımlanması nedeniyle aday gösterilmedi. Grammy'de değerlendirmeye alınan Manifest, Aleyna Tilki ve Melike Şahin gibi isimler adaylar arasında yer almadı.

        Grammy Ödülleri, 2 Şubat 2026 Pazar günü Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek. Tören CBS kanalında canlı yayınlanacak ve Paramount+ üzerinden de izlenebilecek.

        YILIN KAYDI

        “DtMF” – Bad Bunny

        “Manchild” – Sabrina Carpenter

        “Anxiety” – Doechii

        “Wildflower” – Billie Eilish

        “Abracadabra” – Lady Gaga

        “Luther” – Kendrick Lamar feat. SZA

        “The Subway” – Chappell Roan

        “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

        YILIN ALBÜMÜ

        DeBí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

        Swag – Justin Bieber

        Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

        Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)

        Mayhem – Lady Gaga

        GNX – Kendrick Lamar

        Mutt – Leon Thomas

        Chromakopia – Tyler, The Creator

        YILIN ŞARKISI

        “Abracadabra” – Lady Gaga

        “Anxiety” – Doechii

        “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

        “DtMF” – Bad Bunny

        “Golden” – HUNTR/X

        “Luther” – Kendrick Lamar feat. SZA

        “Manchild” – Sabrina Carpenter

        “Wildflower” – Billie Eilish

        EN İYİ YENİ SANATÇI

        Olivia Dean, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren ve Lola Young.

        YILIN YAPIMCISI (Klasik Dışı)

        Dan Auerbach, Cirkut, Dijon, Blake Mills ve Sounwave.

        YILIN SÖZ YAZARI (Klasik Dışı)

        Amy Allen, Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Tobias Jesso Jr. ve Laura Veltz.

        EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

        “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

        “Golden” – HUNTR/X

        “Gabriela” – KATSEYE

        “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

        “30 For 30” – SZA & Kendrick Lamar

        EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

        Justin Bieber – Swag

        Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

        Miley Cyrus – Something Beautiful

        Lady Gaga – Mayhem

        Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

        EN İYİ DANS/POP KAYDI

        Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

        Lady Gaga – Abracadabra

        Zara Larsson – Midnight Sun

        Tate McRae – Just Keep Watching

        PinkPantheress – Illegal

        EN İYİ ROCK ŞARKISI

        Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

        Sleep Token – Caramel

        Hayley Williams – Glum

        Turnstile – Never Enough

        Yungblud – Zombie

        EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

        Bon Iver – Sable, Fable

        The Cure – Songs of a Lost World

        Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass

        Wet Leg – Moisturizer

        Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

        EN İYİ R&B PERFORMANSI

        Justin Bieber – Yukon

        Chris Brown feat. Bryson Tiller – It Depends

        Kehlani – Folded

        Leon Thomas – Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)

        Summer Walker – Heart of a Woman

        EN İYİ RAP ALBÜMÜ

        Clipse – Let God Sort Em Out

        GloRilla – Glorious

        JID – God Does Like Ugly

        Kendrick Lamar – GNX

        Tyler, The Creator – Chromakopia

        EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

        Tyler Childers – Nose on the Grindstone

        Shaboozey – Good News

        Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

        Zach Top – I Never Lie

        Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

        EN İYİ AMERİCANA ALBÜMÜ

        Jon Batiste – Big Money

        Larkin Poe – Bloom

        Willie Nelson – Last Leaf on the Tree

        Molly Tuttle – So Long Little Miss Sunshine

        Jesse Welles – Middle

        EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

        Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

        Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

        KAROL G – Tropicoqueta

        Natalia Lafourcade – Cancionera

        Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

        GÖRSEL MEDYA İÇİN EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

        John Powell – How to Train Your Dragon

        Theodore Shapiro – Severance: Season 2

        Ludwig Göransson – Sinners

        John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

        Kris Bowers – The Wild Robot

        #grammy adayları
        #grammy ödülleri
        #Grammy
        Yazı Boyutu
