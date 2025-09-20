68 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58'i kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 68 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzey ve güney bölgelerindeki evlere insansız hava araçlarından rastgele açtığı ateş sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Kentin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde yer alan evler de yoğun şekilde bombalandı, Şeyh Rıdvan mahallesindeki bölgeler de patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruldu.

İsrail ordusunca ayrıca kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı bölgesine zorla yerinden edilmeyi ve güneye gitmelerini içeren "tahliye bildirileri" atıldı.

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıldır saldırılarını sürdüren İsrail, bir taraftan kuzeydeki Filistinlileri "güvenli bölge" iddiasıyla güneye göçe zorlarken diğer taraftan da güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor.

Gazze kentinde 58 Filistinli hayatını kaybetti Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir evi bombaladığı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Kentteki Şati Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Ebu Hamid kavşağında toplanan Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu yakınlarında zorla yerinden edilen ailelerin kaldığı bir sığınma merkezine düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Sabra Mahallesi'ndeki bazı evleri hedef aldı. Saldırıda 4'ü çocuk, 5'i kadın 14 Filistinli öldürüldü, 15 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü, çok sayıda kayıp olduğunu; saldırının yol açtığı enkaz altında kalanlar olduğu aktardı. Gazze kentinin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

Ayrıca Gazze kentinin farklı noktalarında yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarda da en az 23 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşinin evini bombaladı İsrail ordusunun ayrıca Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynakları, vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu belirtti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesi'nde görevi başındaydı." ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimine saldırılar Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı Mülteci Kampı'nın batısına İHA ile düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlenen hava saldırılarında 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Güneyde yardım bekleyenler hedef alındı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, beş kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından hastanelere 3 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.