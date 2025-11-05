Habertürk
        5 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bugün TV'de neler var, Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        5 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        5 Kasım Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğlen kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, sporseverler Ajax-Galatasaray maçı ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var, Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edenler için 5 Kasım 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:33
        • 1

          Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV ve TV8 gibi önde gelen kanalların 5 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ön planda olurken; akşamları birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Özellikle Ajax-Galatasaray maçının yayın kanalı merak ediliyor. İşte 5 Kasım Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı!

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Bereketli Topraklar

          02:45 Veliaht

          04:45 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:15 Çarpıntı

          03:00 Yüksek Sosyete

          04:30 Hanım Köylü

          06:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Arka Sokaklar

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Orhan

          23:20 Kuruluş Orhan

          02:00 Kuruluş Orhan

          04:30 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gökdelen

          22:00 Maç Önü

          23:00 Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          01:00 Cennetin Çocukları

          03:30 Seksenler

          04:45 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Ben Onun Annesiyim

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Ben Onun Annesiyim

          22:30 Ben Leman

          01:15 Halef: Köklerin Çağrısı

          03:45 İnadına Aşk

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          5 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
