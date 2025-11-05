Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV ve TV8 gibi önde gelen kanalların 5 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ön planda olurken; akşamları birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Özellikle Ajax-Galatasaray maçının yayın kanalı merak ediliyor. İşte 5 Kasım Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı!